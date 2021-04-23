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РФ доставит Молдове 90 тысяч доз "Спутника V", треть пойдет Приднестровью

Пятница, 23 апреля 2021, 14:22
РФ доставит Молдове 90 тысяч доз Спутника V, треть пойдет Приднестровью

Россия в ближайшее время доставит Молдове 90000 доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированный источник, передает "Европейская правда".

По его словам, 60 тыс. доз препарата получит Кишинев и 30 тыс. выделено на Приднестровье.

С просьбой о предоставлении вакцины к российскому президенту Владимиру Путину в прошлом месяце обратилась его молдавская коллега Майя Санду. Аналогичное послание направляла и спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный.

В начале апреля экс-президент Молдовы Игорь Додон побывал в Москве и встретился с заместителем руководителя кремлевской администрации Дмитрием Козаком. После встречи Додон сообщил, что руководство откликнулось на просьбу Кишинева и поставит 180 тыс. доз вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи.

На вопрос, почему согласован к поставке объем оказался вдвое меньше, чем анонсировал Игорь Додон, источник в Москве объяснил, что путаница возникла из-за того, что вакцина является двухфазной, то есть одна прививка предполагает две инъекции.

В Молдове вакцинация началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии.

Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech / Pfizer, также через COVAX.

Темы: вакцинацияРосcияМолдова
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