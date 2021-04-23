Мовний обмудсмен вимагатиме позбавити мандатів депутатів, які говорять російською

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагатиме, щоб політичні партії позбавляти мандатів депутатів, які порушують мовний закон.

Джерело: пост Креміня у Facebook

Пряма мова: "Ми будемо звертатися до відповідних політичних сил з вимогою позбавити депутатських мандатів тих представників, які систематично порушують норми Закону та присягу".

Деталі: За словами Креміня, 21 квітня на засіданні сесії Харківської міської ради секретар ради, низка депутатів та посадовців виконкому міськради порушували мовний закон (говорили російською – ред).

Він додав, що місцеві депутати порушують мовне законодавство систематично.

Кремінь підкреслив, що, використовуючи недержавну мову під час виконання службових обов’язків, депутати порушують не лише статтю 12 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а й депутатську присягу.

Уповноважений також повторно звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової щодо забезпечення у судовому порядку скасування рішення Миколаївської міськради про надання російській мові статусу регіональної.