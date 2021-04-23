Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мовний обмудсмен вимагатиме позбавити мандатів депутатів, які говорять російською

П'ятниця, 23 квітня 2021, 14:52
Фото з Facebook Креміня

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагатиме, щоб політичні партії позбавляти мандатів депутатів, які порушують мовний закон.

Джерело: пост Креміня у Facebook

Пряма мова: "Ми будемо звертатися до відповідних політичних сил з вимогою позбавити депутатських мандатів тих представників, які систематично порушують норми Закону та присягу".

Деталі: За словами Креміня, 21 квітня на засіданні сесії Харківської міської ради секретар ради, низка депутатів та посадовців виконкому міськради порушували мовний закон (говорили російською – ред).  

Він додав, що місцеві депутати порушують мовне законодавство систематично.  

Кремінь підкреслив, що, використовуючи недержавну мову під час виконання службових обов’язків, депутати порушують не лише статтю 12 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а й депутатську присягу.  

Уповноважений також повторно звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової щодо забезпечення у судовому порядку скасування рішення Миколаївської міськради про надання російській мові статусу регіональної.

Українська правда
Теми: мовазакон про мовиХарківпартії


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Навальний припиняє голодування

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства

Нардепи вирішили скликати позачергове засідання Ради

фотоВідомому російському блогеру заборонили в’їзд в Україну

Карантин можуть продовжити і після 30 червня – міністр Кабміну

Усі новини...
мова
Після зустрічі у Парижі Twitter Макрона заговорив українською
Версальський палац заговорив українською 
Стало відомо, як проходитиме іспит з державної мови
Останні новини
15:43
Пік інфляційного сплеску припаде на третій квартал – Нацбанк
15:33
Бойовики на Великдень запланували теракт в одній з церков – розвідка
15:30
НБУ вперше визначив перелік банків критичної інфраструктури
15:25
Замах на "праву руку" Баканова: суд скасував арешт ексзаступника глави СБУ
15:09
Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією
15:04
Навальний припиняє голодування
14:54
Ткаченко каже, що "Метінвест" допоможе з відродженням Хортиці
14:52
Мовний обмудсмен вимагатиме позбавити мандатів депутатів, які говорять російською
14:45
Путін домовився відновити авіарейси на курорти Єгипту, але неясно коли
14:40
Рада гальмує "вибивання" 10 мільярдів боргів з Фірташа – Макогон
Усі новини...