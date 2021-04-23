Языковой обмудсмен потребует забрать мандаты у депутатов, которые говорят на русском

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь будет требовать, чтобы политические партии лишали мандатов депутатов, которые нарушают языковой закон.

Источник: пост Креминя в Facebook

Прямая речь: "Мы будем обращаться в соответствующие политических сил с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу".

Детали: По словам Креминя, 21 апреля на заседании сессии Харьковского городского совета секретарь совета, ряд депутатов и должностных лиц исполкома горсовета нарушали языковой закон (говорили на русском – ред).

Он добавил, что местные депутаты нарушают языковое законодательство систематически.

Кремень подчеркнул, что, используя негосударственный язык при исполнении служебных обязанностей, депутаты нарушают не только статью 12 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но и депутатскую присягу.

Уполномоченный также повторно обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой относительно обеспечения в судебном порядке отмены решения Николаевского горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального.