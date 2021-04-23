Ткаченко каже, що "Метінвест" допоможе з відродженням Хортиці

Міністерство культури та інформаційної політики, Запорізька обласна держадміністрація та група "Метінвест" підписали Меморандум щодо об’єднання зусиль для відродження острова Хортиця й реконструкції Музею історії запорозького козацтва.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Відродження острова Хортиця стає ще ближче. У планах його повне перетворення: реконструкція Музею історії запорозького козацтва, будівництво оглядового майданчика, доріжок, благоустрій та озеленення території "Кургану Єдності України".

Сьогодні ми відвідали сам Музей історії запорозького козацтва. Наразі він перебуває в аварійному стані і потребує термінової реконструкції. Будівля очікує свого часу цілих 6 років. Тож це має змінитися якнайшвидше.

У 2021-му плануємо провести перший етап робіт на Хортиці, який включає Музей, Курган і Козацьке коло. Фактично, робота почата, адже вже маємо розроблену проектно-кошторисну документацію та концепцію реставрації".

Деталі: Міністр додав, що цей проєкт може стати окрасою програми "Велика реставрація", започаткованої президентом.

"Чудово, що до такого соціального проєкту національного масштабу залучені ресурс та досвід великого бізнесу: команда МКІП, Запорізька обласна державна адміністрація та групa Метінвест. Меморандум щодо об’єднання спільних зусиль – підписано. Як підтвердження серйозності намірів та початок до впровадження плану", – заявив Ткаченко.

Він додав: "У подальшому разом із громадою маємо віднайти глобальну стратегію розвитку Хортиці. Тому обов’язково буде обговорення і озвучення ідей".

За словами Ткаченка, після закінчення робіт Музей, Курган і Козацьке коло на Хортиці "стануть сучасними та доступними, зберігши свою культурну та історичну спадщину", будуть "туристичними магнітами Запоріжжя".

Довідка: Хортиця вважається колискою українського козацтва. Острів є одним із Семи чудес України.

Національний заповідник "Хортиця" був заснований у 1965 році, а статус національного отримав у 1993 році. До його складу входить сам острів Хортиця і прилеглі острови та скелі: Байда, Дубовий, Ростьобин, Три Стоги, Середня, Близнюки, урочище Вирва на правому березі Дніпра. Загальна площа заповідника – 2 386,86 га.