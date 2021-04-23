Ткаченко говорит, что "Метинвест" поможет с возрождением Хортицы

Министерство культуры и информационной политики, Запорожская областная госадминистрация и группа "Метинвест" подписали Меморандум об объединении усилий для возрождения острова Хортица и реконструкции Музея истории запорожского казачества.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "Возрождение острова Хортица становится еще ближе. В планах его полное превращение: реконструкция Музея истории запорожского казачества, строительство смотровой площадки, дорожек, благоустройство и озеленение территории "Кургана Единства Украины".

Сегодня мы посетили сам Музей истории запорожского казачества. Сейчас он находится в аварийном состоянии и нуждается в срочной реконструкции. Здание ждет своего времени целых 6 лет. Поэтому это должно измениться быстрее.

В 2021-м планируем провести первый этап работ на Хортице, который включает Музей, Курган и Казачий круг ("Козацьке коло" в оригинале). Фактически, работа начата, ведь уже есть разработанная проектно-сметная документация и концепция реставрации".

Детали: Министр добавил, что этот проект может стать жемчужиной программы "Большая реставрация", основанной президентом.

"Прекрасно, что к такому социальному проекту национального масштаба привлечены ресурс и опыт большого бизнеса: команда МКИП, Запорожская областная государственная администрация и группа Метинвест. Меморандум об объединении совместных усилий – подписан. Как подтверждение серьезности намерений и начало к внедрению плана", – заявил Ткаченко.

Он добавил: "В дальнейшем вместе с обществом должны найти глобальную стратегию развития Хортицы. Поэтому обязательно будет обсуждение и озвучивание идей".

По словам Ткаченко, после окончания работ Музей, Курган и Казачий круг на Хортице "станут современными и доступными, сохранив свое культурное и историческое наследие", будут "туристическими магнитами Запорожья".

Справка: Хортица считается колыбелью украинского казачества. Остров является одним из Семи чудес Украины.

Национальный заповедник "Хортица" был основан в 1965 году, а статус национального получил в 1993 году. В его состав входит сам остров Хортица и прилегающие острова и скалы: Байда, Дубовый, Ростьобин, Три Стога, Средняя, ​​Близнецы, урочище Воронка на правом берегу Днепра. Общая площадь заповедника – 2 386,86 га.