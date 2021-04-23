Країни Балтії висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією

23 квітня Литва, Латвія і Естонія вирішили оголосити російських дипломатів у своїх країнах персонами нон грата на знак солідарності з Чехією.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій міністерствами країн у п’ятницю, пише "Європейська правда".

"23 квітня 2021 року міністр закордонних справ Едгар Рінкевичс ухвалив рішення оголосити одного дипломата посольства Росії в Латвійській Республіці небажаною особою", - сказано у повідомленні МЗС Латвії.

Рішення міністра було прийнято на знак солідарності з урядом Чехії у зв'язку з незаконною діяльністю російських спецслужб в Чехії, а також після оцінки діяльності дипломата посольства Росії і виявлених порушень в Латвії, відзначили в міністерстві.

Міністерство закордонних справ Литви, своєю чергою, вирішило вислати двох співробітників посольства у Вільнюсі, "оскільки вони здійснювали діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом". Їм надали сім днів для того, щоб покинути Литву.

Посольство Литви в Москві також висловило готовність допомогти посольству Чехії в Росії виконувати функції, які були порушені через наказ Москви про різке скорочення штату.

В МЗС Литви відзначили, що рішення було прийняте у тісній координації з латвійськими та естонськими партнерами.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс під час пресконференції у п'ятницю також повідомив, що Естонія вирішила вислати одного працівника російського посольства, який займався шпигунською діяльністю. Пізніше це рішення підтвердили в МЗС Естонії.

"Сьогодні Естонія вислала російського дипломата в знак солідарності з Чехією після вибуху 2014 року у Врбетице. Така діяльність Росії порушує міжнародне право, підриває європейську безпеку та стабільність і є неприйнятною", - йдеться у повідомленні міністерства в Twitter.

22 квітня Словаччина вирішила вислати трьох російських дипломатів у відповідь на організацію росіянами вибухів у Чехії.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Росія має час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.

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