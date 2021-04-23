Страны Балтии высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

23 апреля Литва, Латвия и Эстония решили объявить российских дипломатов в своих странах персонами нон грата в знак солидарности с Чехией.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном министерствами стран в пятницу, пишет "Европейская правда".

"23 апреля 2021 года министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства России в Латвийской Республике нежелательным лицом", - говорится в сообщении МИД Латвии.

Решение министра было принято в знак солидарности с правительством Чехии в связи с незаконной деятельностью российских спецслужб в Чехии, а также после оценки деятельности дипломата посольства России и выявленных нарушений в Латвии, отметили в министерстве.

Министерство иностранных дел Литвы в свою очередь решило выслать двух сотрудников посольства в Вильнюсе, "поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом". Им дали семь дней на то, чтобы покинуть Литву.

Посольство Литвы в Москве также выразило готовность помочь посольству Чехии в России выполнять функции, которые нарушены из-за приказа Москвы о резком сокращении штата.

В МИД Литвы отметили, что решение было принято в тесной координации с латвийскими и эстонскими партнерами.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис во время пресс-конференции в пятницу также сообщил, что Эстония решила выслать одного работника российского посольства, занимавшегося шпионской деятельностью. Позже это решение подтвердили в МИД Эстонии.

"Сегодня Эстония выслала российского дипломата в знак солидарности с Чехией после взрыва 2014 года у Врбетице. Такая деятельность России нарушает международное право, подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемой", - говорится в сообщении министерства в Twitter

22 апреля Словакия решила выслать трех российских дипломатов в ответ на организацию россиянами взрывов в Чехии.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

У России есть время до конца мая, чтобы вывезти своих работников и дипломатов.

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