У Києві затримали адвоката: вимагала $160 тисяч за перереєстрацію землі

Столичні правоохоронці затримали адвоката за вимагання та отримання 160 тисяч доларів хабара за перереєстрацію земельних ділянок.

Джерело: Київська міська прокуратура, джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "Затримано та повідомлено про підозру адвокату за фактом закінченого замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб під виглядом вирішення земельного питання в Офісі протидії рейдерству (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України)".

Деталі: Повідомляється, що громадянин подав скаргу до Мін’юсту на рішення у сфері державної реєстрації через порушення права власності на його 8 земельних ділянок.

Під приводом допомоги у задоволенні вказаної скарги підозрювана запропонувала передати їй та нібито членам Колегії з розгляду скарг 20 тисяч доларів за кожну земельну ділянку, тобто 160 тисяч доларів за 8 "спірних" земельних ділянок.

22 квітня адвоката затримали після одержання всієї суми хабаря.

Фото прокуратури

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Фото прокуратури

За даними джерел УП у правоохоронних органах, затримали адвоката із фірми "Ілляшев і партнери".