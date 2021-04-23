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У Києві затримали адвоката: вимагала $160 тисяч за перереєстрацію землі

П'ятниця, 23 квітня 2021, 21:23
У Києві затримали адвоката: вимагала $160 тисяч за перереєстрацію землі
ФОТО ПРОКУРАТУРИ 

Столичні правоохоронці затримали адвоката за вимагання та отримання 160 тисяч доларів хабара за перереєстрацію земельних ділянок.

Джерело: Київська міська прокуратура, джерела "Української правди" у правоохоронних органах, коментар фірми "Ільяшев і Партнери" для УП

Дослівно прокуратура: "Затримано та повідомлено про підозру адвокату за фактом закінченого замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб під виглядом вирішення земельного питання в Офісі протидії рейдерству (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України)".

Деталі: Повідомляється, що громадянин подав скаргу до Мін’юсту на рішення у сфері державної реєстрації через порушення права власності на його 8 земельних ділянок.

Під приводом допомоги у задоволенні вказаної скарги підозрювана запропонувала передати їй та нібито членам Колегії з розгляду скарг 20 тисяч доларів за кожну земельну ділянку, тобто 160 тисяч доларів за 8 "спірних" земельних ділянок.

22 квітня адвоката затримали після одержання всієї суми хабаря. 

 
Фото прокуратури 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину. 

 
Фото прокуратури 

За даними джерел УП у правоохоронних органах, затримали адвоката із фірми "Ілляшев і партнери".

Пізніше у коментарі "Українській правді" у фірмі відповіли, що не мають відношення до вказаних подій та не представляли жодну із сторін у згаданій земельній суперечці. 

Водночас, фігурантку справи Аллу Цимановську там назвали "жертвою провокації". 

"За наявною у нас інформацією, Алла Цимановскська стала жертвою провокації, організованої давнім недоброзичливцем для зведення особистих рахунків.

Адвокати "Ільяшев і Партнери" здійснюють захист Алли Цимановской в даному кримінальному провадженні. Ми розраховуємо, що ситуація остаточно проясниться в найближчі дні, а винні в даній провокації понесуть заслужене покарання", – заявили в компанії. 

Українська правда

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Теми: прокуратураземля
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