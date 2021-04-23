В Киеве задержали адвоката: требовала $160 тысяч за перерегистрацию земли
Столичные правоохранители задержали адвоката за вымогательство и получение 160 тысяч долларов взятки за перерегистрацию земельных участков.
Источник: Киевская городская прокуратура, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах, комментарий фирмы "Ильяшев и Партнеры" для УП
Дословно прокуратура: "Задержали и сообщили о подозрении адвокату по факту законченного покушения на мошенническое завладение денежными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц под видом решения земельного вопроса в Офисе противодействия рейдерству (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины)".
Детали: Сообщается, что гражданин подал жалобу в Минюст на решения в сфере государственной регистрации из-за нарушений права собственности на его 8 земельных участков.
Под предлогом помощи в удовлетворении указанной жалобы подозреваемая предложила передать ей и якобы членам Коллегии по рассмотрению жалоб 20 тысяч долларов за каждый земельный участок, то есть 160 тысяч долларов за 8 "спорных" земельных участков.
22 апреля адвоката задержали после получения всей суммы взятки.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.
По данным источников УП в правоохранительных органах, задержали адвоката из фирмы "Ильяшев и партнеры".
Позже в комментарии "Украинской правде" в фирме ответили, что не имеют отношения к указанным событиям и не представляли одну из сторон в упомянутом земельной споре.
В то же время, фигурантку дела Аллу Цимановскую там назвали "жертвой провокации".
"По имеющейся у нас информации, Алла Цымановская стала жертвой провокации, организованной давним недоброжелателем для сведения личных счетов.
Адвокаты "Ильяшев и Партнеры" осуществляют защиту Аллы Цымановской в данном уголовном производстве. Мы рассчитываем, что ситуация окончательно прояснится в ближайшие дни, а виновные в данной провокации понесут заслуженное наказание", – заявили в компании.