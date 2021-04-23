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В Киеве задержали адвоката: требовала $160 тысяч за перерегистрацию земли

Пятница, 23 апреля 2021, 15:54
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ 

Столичные правоохранители задержали адвоката за вымогательство и получение 160 тысяч долларов взятки за перерегистрацию земельных участков.

Источник: Киевская городская прокуратура, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "Задержали и сообщили о подозрении адвокату по факту законченного покушения на мошенническое завладение денежными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц под видом решения земельного вопроса в Офисе противодействия рейдерству (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины)".

Детали: Сообщается, что гражданин подал жалобу в Минюст на решения в сфере государственной регистрации из-за нарушений права собственности на его 8 земельных участков.

Под предлогом помощи в удовлетворении указанной жалобы подозреваемая предложила передать ей и якобы членам Коллегии по рассмотрению жалоб 20 тысяч долларов за каждый земельный участок, то есть 160 тысяч долларов за 8 "спорных" земельных участков.

22 апреля адвоката задержали после получения всей суммы взятки. 

 
Фото прокуратуры

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

 
Фото прокуратури 

По данным источников УП в правоохранительных органах, задержали адвоката из фирмы "Ильяшев и партнеры".

Украинская правда
Темы: прокуратураземля


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