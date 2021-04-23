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В Киеве задержали адвоката: требовала $160 тысяч за перерегистрацию земли

Пятница, 23 апреля 2021, 21:23
В Киеве задержали адвоката: требовала $160 тысяч за перерегистрацию земли
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ 

Столичные правоохранители задержали адвоката за вымогательство и получение 160 тысяч долларов взятки за перерегистрацию земельных участков.

Источник: Киевская городская прокуратура, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах, комментарий фирмы "Ильяшев и Партнеры" для УП

Дословно прокуратура: "Задержали и сообщили о подозрении адвокату по факту законченного покушения на мошенническое завладение денежными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц под видом решения земельного вопроса в Офисе противодействия рейдерству (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины)".

Детали: Сообщается, что гражданин подал жалобу в Минюст на решения в сфере государственной регистрации из-за нарушений права собственности на его 8 земельных участков.

Под предлогом помощи в удовлетворении указанной жалобы подозреваемая предложила передать ей и якобы членам Коллегии по рассмотрению жалоб 20 тысяч долларов за каждый земельный участок, то есть 160 тысяч долларов за 8 "спорных" земельных участков.

22 апреля адвоката задержали после получения всей суммы взятки. 

 
Фото прокуратуры

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

 
Фото прокуратури 

По данным источников УП в правоохранительных органах, задержали адвоката из фирмы "Ильяшев и партнеры".

Позже в комментарии "Украинской правде" в фирме ответили, что не имеют отношения к указанным событиям и не представляли одну из сторон в упомянутом земельной споре.

В то же время, фигурантку дела Аллу Цимановскую там назвали "жертвой провокации".

"По имеющейся у нас информации, Алла Цымановская стала жертвой провокации, организованной давним недоброжелателем для сведения личных счетов.

Адвокаты "Ильяшев и Партнеры" осуществляют защиту Аллы Цымановской в данном уголовном производстве. Мы рассчитываем, что ситуация окончательно прояснится в ближайшие дни, а виновные в данной провокации понесут заслуженное наказание", – заявили в компании. 

Украинская правда

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Темы: прокуратураземля
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