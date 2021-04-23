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У центрі Подолу облаштують нову рекреаційну зону

П'ятниця, 23 квітня 2021, 16:08

На вулиці вулиці Петра Сагайдачного в історичному центрі Подолу створять рекреаційну зону з пішохідною зоною і велодоріжками.

Джерело: пресслужба КМДА, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський

Пряма мова: "Кияни та гості міста гідно оцінили нову пішохідну зону. Тому, не зупиняючись на півдорозі, ми продовжуємо роботу з перетворення Контрактової та вул. Сагайдачного на справжню перлину столиці".

Деталі: Зокрема, передбачається влаштування тротуарів і велодоріжок, озеленення з висадженням дерев, встановлення лавок, облаштування нового освітлення, систем водовідведення.

За його словами, відповідні роботи триватимуть у дві черги.

Пішохідна зона на Контрактовій площі та вулиці Петра Сагайдачного запроваджена ще у 2017 році. В травні минулого року Окружний адмінсуд задовольнив позов кількох громадян і скасував пішохідну зону.

Після низки судових засідань пішохідну зону на вулиці Сагайдачного вдалося повернути.

Українська правда
Теми: Київ


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