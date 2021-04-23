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В центре Подола обустроят новую рекреационную зону

Пятница, 23 апреля 2021, 16:08
В центре Подола обустроят новую рекреационную зону

На улице улице Петра Сагайдачного в историческом центре Подола создадут рекреационную зону с пешеходной зоной и велодорожками.

Источник: пресс-служба КГГА, заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский

Прямая речь: "Киевляне и гости города по достоинству оценили новую пешеходную зону. Поэтому, не останавливаясь на полпути, мы продолжаем работу по преобразованию Контрактовой и ул. Сагайдачного в настоящую жемчужину столицы".

Детали: В частности, предусматривается устройство тротуаров и велодорожек, озеленение с посадкой деревьев, установление скамеек, обустройство нового освещения, систем водоотведения.

По его словам, соответствующие работы будут продолжаться в две очереди.

Пешеходная зона на Контрактовой площади и улицы Петра Сагайдачного введена еще в 2017 году. В мае прошлого года Окружной админсуд удовлетворил иск нескольких граждан и отменил пешеходную зону.

После ряда судебных заседаний пешеходную зону на улице Сагайдачного удалось вернуть.

Украинская правда

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Темы: Киев
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