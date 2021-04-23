Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Президентка Молдови Мая Санду скликає термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Facebook глава адміністрації президента Молдови Андрей Спину.

"Президент Республіки Молдова Мая Санду скликає засідання Вищої ради безпеки. Засідання ради відбудеться сьогодні, 23 квітня 2021 року, початок о 17.00.

Тема, яку потрібно вирішити на засіданні, - ризик підриву конституційного ладу в Республіці Молдова. Конституцію треба відстоювати!" - заявив він.

Нагадаємо, депутати на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Новим суддею КС призначили Бориса Лупашка. Однак депутати не уточнили, чи призначають Лупашка замість Маноле. При цьому, в КС залишається вакантним місце одного судді, але призначати його повинна Вища рада магістратури.

Лупашко склав присягу в залі засідань парламенту через 15 хвилин після того, як парламент запропонував і проголосував за його призначення. Секретаріат парламенту встиг запросити президентку Маю Санду на складення присяги, але, як повідомила спікер парламенту Зінаїда Гречана, глав держави відмовилася прийти.

Конституційний суд Молдови складається з шести суддів, двох з них призначає уряд, двох - парламент і ще двох - Вища рада магістратури.

Нагадаємо, Конституційний суд підтримав Маю Санду щодо розпуску парламенту і постановив, що законодавчий орган дійсно потрібно розпустити як такий, що не може сформувати уряд. Рішення КС оскаржити неможливо.

Мая Санду добивається розпуску парламенту вже декілька місяців, тоді як експрезидент Ігор Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

"Соціалісти" виступили з вимогою відставки Маї Санду і проведення дострокових виборів глави держави.

Опитування свідчать, що партія президентки Санду має шанси виграти дострокові вибори у разі їх проведення.