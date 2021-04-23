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Санду созывает Совбез: есть угроза свержения конституционного строя Молдовы

Пятница, 23 апреля 2021, 16:33

Президент Молдовы Майя Санду созывает экстренное заседание Высшего совета безопасности из-за ситуации вокруг Конституционного суда.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Facebook глава администрации президента Молдовы Андрей Спыну.

"Президент Республики Молдова Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности. Заседание совета состоится сегодня, 23 апреля 2021, начало в 17.00.

Тема, которую нужно решить на заседании, - риск подрыва конституционного строя в Республике Молдова. Конституцию надо отстаивать! "- заявил он.

Напомним, депутаты на заседании 23 апреля приняли проект постановления парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Маи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и ексдемократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Темы: Молдова


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