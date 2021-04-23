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Росія знищила відносини з Чехією – прем'єр

П'ятниця, 23 квітня 2021, 17:30

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Росія знищила відносини з його країною, організувавши вибухи на складах зі зброєю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бабіш сказав в інтерв'ю denik.cz.

"Те, що відбулося - обурливо. Росія мала можливість виправити ситуацію, але не скористалася нею. Москва зруйнувала наші взаємини, які зараз досягли точки замерзання. Чехія зацікавлена ​​в справедливих відносинах з Росією як між двома суверенними державами", - сказав Бабіш.

За словами чеського прем'єра, після найближчого засідання Європейської ради він очікує на жорстку реакцію країн ЄС на вибухи у Врбетіце.

"7 травня відбудеться Європейська рада, де я звернуся до наших партнерів, щоб висловити солідарність. Упевнений, що від них буде чітка реакція, і вона не обмежиться усними заявами. Я думаю, що цього чекає не тільки уряд, а й усі громадяни Чехії", - сказав він.

Бабіш порівняв інцидент у Врбетіце з отруєнням Сергія і Юлії Скрипаль в британському Солсбері в 2018 році.

"Це був напад на члена НАТО і ЄС, великий або маленький, на мій погляд, не повинно мати значення. У справі Скрипаля Британію підтримали 16 держав, які вислали 33 російських дипломатів. Основна відмінність полягає в характері атаки і часу. Звичайно, можуть виникнути питання, чому ми заявили про Врбетіце тільки через сім років", - сказав він.

За його словами, спецслужби пояснили такий довгий термін пошуком доказів і їх підтвердженням.

Нагадаємо, Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві, що означає висилку ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Прага вже вислала 18 російських дипломатів, вони покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ

"Українська правда" у Threads

Теми: ЧехіяРосіядипломатичні відносини
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