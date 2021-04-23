Россия уничтожила отношения с Чехией – премьер

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия уничтожила отношения с его страной, организовав взрывы на складах с оружием.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бабиш сказал в интервью denik.cz.

"То, что произошло - возмутительно. Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва разрушила наши отношения, которые сейчас достигли точки замерзания. Чехия заинтересована в справедливых отношениях с Россией как между двумя суверенными государствами", - сказал Бабиш.

По словам чешского премьера, после ближайшего заседания Европейского совета он ожидает жесткой реакции стран ЕС на взрывы во Врбетице.

"7 мая состоится Европейский совет, где я обращусь к нашим партнерам, чтобы они выразили солидарность. Уверен, что от них будет четкая реакция, и она не ограничится устными заявлениями. Я думаю, что этого ждет не только правительство, но и все граждане Чехии", - сказал он.

Бабиш сравнил инцидент во Врбетице с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери в 2018 году.

"Это было нападение на члена НАТО и ЕС, большое или маленькое, на мой взгляд, не должно иметь значения. В деле Скрипаля Британию поддержали 16 государств, которые выслали 33 российских дипломатов. Основное отличие заключается в характере атаки и времени. Конечно, могут возникнуть вопросы, почему мы заявили о Врбетице только через семь лет", - сказал он.

По его словам, спецслужбы объяснили столь долгий срок поиском доказательств и их подтверждения.

Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Прага уже выслала 18 российских дипломатов, они покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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