Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Більшість українців за обов’язкову українську в сфері обслуговування

П'ятниця, 23 квітня 2021, 17:30

54% громадян України підтримує запровадження обов’язкового використання державної мови у сфері обслуговування.

Джерело: результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології

Деталі: При цьому в південному та східному регіонах більше тих, хто не підтримує цю ідею.

 

В електоральному розрізі найбільше прихильників цього рішення серед виборців "Батьківщини" та "Європейської солідарності". Серед виборців "Слуги народу" 62% підтримують, 34% – ні. Основний "донор" противників цього рішення – виборці "Опозиційної платформи – За життя".

 

Також, за даними дослідження, близько 16% українців стверджують, що вони чи члени їхніх родини стикаються із негативним ставленням з боку інших людей через їхню рідну мову. Серед тих, хто вважає рідною українську мову, про випадки негативного ставлення сказали 12%, а серед тих, хто вважає рідною російську мову – 20%.

 

Серед носіїв російської мови, які заявили про випадки негативного ставлення, більшість проживає у південному та східному регіонах.

"Це наштовхує на думку, що частина цих людей, імовірно, не стикалася з випадками негативного ставлення, однак є вразливими до меседжів російської пропаганди про утиски російської мови в Україні", - пояснюють автори опитування.

 

Всеукраїнське дослідження проведене впродовж 16-27 лютого. Загалом було опитано 2 тисячі респондентів. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Українська правда
Теми: моваопитування


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Навальний припиняє голодування

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства

Нардепи вирішили скликати позачергове засідання Ради

Усі новини...
мова
Мовний обмудсмен вимагатиме позбавити мандатів депутатів, які говорять російською
Після зустрічі у Парижі Twitter Макрона заговорив українською
Версальський палац заговорив українською 
Останні новини
18:45
У 2021 році реальна зарплата зросте на 8,6% – прогноз НБУ
18:40
Відео, фотоНапад з сокирою на АТБ: у затриманого також знайшли шаблю і гвинтівку
18:31
В Ізраїлі вперше за 10 місяців – жодної смерті від COVID за добу
18:07
Блискавка вразила двох на підводі: у підлітка обгоріло 35% тіла
17:58
Гривня трохи ослабла на закритті міжбанку
17:58
Окупанти 10 разів порушили "тишу" на Донбасі
17:48
Кіпр запроваджує жорсткий локдаун на два тижні
17:35
ФотоУ двір депутата на Херсонщині кинули гранату
17:31
Встановили рекорд: завдяки Україні у 110 країнах за добу висадили понад 5 млн дерев
17:30
Росія знищила відносини з Чехією – прем'єр
Усі новини...