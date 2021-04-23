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Більшість українців за обов’язкову українську в сфері обслуговування

П'ятниця, 23 квітня 2021, 17:30
Більшість українців за обов’язкову українську в сфері обслуговування

54% громадян України підтримує запровадження обов’язкового використання державної мови у сфері обслуговування.

Джерело: результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології

Деталі: При цьому в південному та східному регіонах більше тих, хто не підтримує цю ідею.

 

В електоральному розрізі найбільше прихильників цього рішення серед виборців "Батьківщини" та "Європейської солідарності". Серед виборців "Слуги народу" 62% підтримують, 34% – ні. Основний "донор" противників цього рішення – виборці "Опозиційної платформи – За життя".

 

Також, за даними дослідження, близько 16% українців стверджують, що вони чи члени їхніх родини стикаються із негативним ставленням з боку інших людей через їхню рідну мову. Серед тих, хто вважає рідною українську мову, про випадки негативного ставлення сказали 12%, а серед тих, хто вважає рідною російську мову – 20%.

 

Серед носіїв російської мови, які заявили про випадки негативного ставлення, більшість проживає у південному та східному регіонах.

"Це наштовхує на думку, що частина цих людей, імовірно, не стикалася з випадками негативного ставлення, однак є вразливими до меседжів російської пропаганди про утиски російської мови в Україні", - пояснюють автори опитування.

 

Всеукраїнське дослідження проведене впродовж 16-27 лютого. Загалом було опитано 2 тисячі респондентів. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Українська правда

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Теми: моваопитування
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