Большинство украинцев за обязательный украинский в сфере обслуживания

54% граждан Украины поддерживает введение обязательного использования государственного языка в сфере обслуживания.

Источник: результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии

Детали: При этом в южном и восточном регионах больше тех, кто не поддерживает эту идею.

В электоральном разрезе больше всего сторонников этого решения среди избирателей "Батькивщины" и "Европейской солидарности". Среди избирателей "Слуги народа" 62% поддерживают, 34% - нет. Основной "донор" противников этого решения - избиратели "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Также, по данным исследования, около 16% украинцев утверждают, что они или члены их семьи сталкиваются с негативным отношением со стороны других людей из-за родного языка. Среди тех, кто считает родным украинский язык, о случаях негативного отношения сказали 12%, а среди тех, кто считает родным русский язык - 20%.

Среди носителей русского языка, которые заявили о случаях негативного отношения, большинство проживает в южном и восточном регионах.

"Это наталкивает на мысль, что часть этих людей, вероятно, не сталкивалась со случаями негативного отношения, однако уязвимы к месседжам российской пропаганды о притеснениях русского языка в Украине", - объясняют авторы опроса.

Всеукраинское исследование проведено в течение 16-27 февраля. Всего было опрошено 2000 респондентов. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.