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У двір депутата на Херсонщині кинули гранату

П'ятниця, 23 квітня 2021, 17:35
У двір депутата на Херсонщині кинули гранату

В одному із селищ Новокаховської територіальної громади у двір місцевого депутата кинули гранату, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Джерело: відділ комунікації поліції Херсонської області 

Деталі: Близько другої ночі невідомий кинув у подвір’я депутата вибуховий пристрій. У цей час родина чоловіка знаходилась в будинку, тому минулося без втрат. Водночас, в результаті вибуху пошкоджено автомобіль "Мерседес-310", фасад та вікна будинку. 

 

На місці події поліцейські виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати РГД-5, ричаг УЗРГМ, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз. 

 

Наразі правоохоронці шукають причетних до злочину осіб та можливих свідків. Також слідчі відпрацьовують всі можливі версії події, в тому числі, що причиною скоєння злочину могла стати службова діяльність заявника.

Відкрите кримінальне провадження за статтею "Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Українська правда

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Теми: Херсонська областьполіція
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