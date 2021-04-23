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Во двор депутата на Херсонщине бросили гранату

Пятница, 23 апреля 2021, 17:35

В одном из поселков Новокаховской территориальной громады во двор местного депутата бросили гранату, в результате взрыва никто не пострадал.

Источник: отдел коммуникации полиции Херсонской области

Детали: Около двух часов ночи неизвестный бросил во двор депутата взрывное устройство. В это время семья мужчины находилась в доме, поэтому обошлось без потерь. В то же время, в результате взрыва поврежден автомобиль "Мерседес-310", фасад и окна дома.

 

На месте происшествия полицейские обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты РГД-5, рычаг УЗРГМ, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

 

Правоохранители ищут причастных к преступлению лиц и возможных свидетелей. Также следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе, что причиной совершения преступления могла стать служебная деятельность заявителя.

Открытое уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Украинская правда
Темы: Херсонская областьполиция


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