Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Блискавка вразила двох на підводі: у підлітка обгоріло 35% тіла

П'ятниця, 23 квітня 2021, 18:07
Блискавка вразила двох на підводі: у підлітка обгоріло 35% тіла

На Рівненщині блискавка уразила двох людей – 31-річного чоловіка і 15-річного підлітка. Останній постраждав найбільше.

Джерело: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги у Facebook

Деталі: Трагедія сталася 22 квітня вдень. О 15:45 до швидкої зателефонувала фельдшер села Сновидовичі Сарненського району. Вона розповіла, що односельчанин привіз у медпункт двох осіб з опіками від удару блискавки.

Медики оглянули двох чоловіків - в одного були опіки лівої частини тіла, в іншого - правої.

Найбільше постраждав 15-річний хлопець, який отримав опіки I-II ступенів, уражено 35% поверхні тіла.

За словами чоловіка, який привіз потерпілих, вони втрьох їхали з лісу на підводі. Розпочався дощ, під час якого вдарила блискавка.

Старшого чоловіка доставили до Рокитнівської центральної районної лікарні, а хлопця відвезли в опіковий центр Рівненської обласної клінічної лікарні.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: надзвичайна подіяРівненська областьпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
надзвичайна подія
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Мати підлітка, який з батьком загинув на "Титані", заявила, що поступилася місцем сину
OceanGate: Весь екіпаж субмарини "Титан" загинув
Останні новини
21:41
В Україну залетіли російські ударні дрони – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: