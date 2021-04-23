Блискавка вразила двох на підводі: у підлітка обгоріло 35% тіла

На Рівненщині блискавка уразила двох людей – 31-річного чоловіка і 15-річного підлітка. Останній постраждав найбільше.

Джерело: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги у Facebook

Деталі: Трагедія сталася 22 квітня вдень. О 15:45 до швидкої зателефонувала фельдшер села Сновидовичі Сарненського району. Вона розповіла, що односельчанин привіз у медпункт двох осіб з опіками від удару блискавки.

Медики оглянули двох чоловіків - в одного були опіки лівої частини тіла, в іншого - правої.

Найбільше постраждав 15-річний хлопець, який отримав опіки I-II ступенів, уражено 35% поверхні тіла.

За словами чоловіка, який привіз потерпілих, вони втрьох їхали з лісу на підводі. Розпочався дощ, під час якого вдарила блискавка.

Старшого чоловіка доставили до Рокитнівської центральної районної лікарні, а хлопця відвезли в опіковий центр Рівненської обласної клінічної лікарні.