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Блискавка вразила двох на підводі: у підлітка обгоріло 35% тіла

П'ятниця, 23 квітня 2021, 18:07

На Рівненщині блискавка уразила двох людей – 31-річного чоловіка і 15-річного підлітка. Останній постраждав найбільше.

Джерело: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги у Facebook

Деталі: Трагедія сталася 22 квітня вдень. О 15:45 до швидкої зателефонувала фельдшер села Сновидовичі Сарненського району. Вона розповіла, що односельчанин привіз у медпункт двох осіб з опіками від удару блискавки.

Медики оглянули двох чоловіків - в одного були опіки лівої частини тіла, в іншого - правої.

Найбільше постраждав 15-річний хлопець, який отримав опіки I-II ступенів, уражено 35% поверхні тіла.

За словами чоловіка, який привіз потерпілих, вони втрьох їхали з лісу на підводі. Розпочався дощ, під час якого вдарила блискавка.

Старшого чоловіка доставили до Рокитнівської центральної районної лікарні, а хлопця відвезли в опіковий центр Рівненської обласної клінічної лікарні.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяРівненська областьпогода


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