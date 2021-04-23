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Молния попала в двоих на телеге: у подростка обгорело 35% тела

Пятница, 23 апреля 2021, 18:07

На Ровенщине молния поразила двух людей - 31-летнего мужчину и 15-летнего подростка. Последний пострадал больше всего.

Источник: Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook

Детали: Трагедия произошла 22 апреля днем. В 15:45 в "скорую" позвонила фельдшер села Сновидовичи Сарненского района. Она рассказала, что односельчанин привез в медпункт двух человек с ожогами от удара молнии.

Медики осмотрели мужчин - у одного были ожоги левой части тела, у другого - правой.

Больше всего пострадал 15-летний парень, который получил ожоги I-II степени, поражено 35% поверхности тела.

По словам мужчины, который привез потерпевших, они втроем ехали из леса на телеге. Начался дождь, во время которого ударила молния.

Старшего мужчину доставили в Рокитновскую центральную районную больницу, а парня отвезли в ожоговый центр Ровенской областной клинической больницы.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеРовенская областьпогода


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