В Ізраїлі вперше за 10 місяців – жодної смерті від COVID за добу

В Ізраїлі, який лідирує у світі за темпами вакцинації проти COVID-19, минулої доби вперше за 10 місяців не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.

Джерело: "Times of Israel" із посиланням на Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю

Деталі: Востаннє про добу без летальних випадків від COVID в Ізраїлі повідомляли 29 червня 2020 року. Наприкінці січня спостерігався пік епідемії.

За минулу добу, 22 квітня 2021 року, в Ізраїлі зробили 35 027 тестів на коронавірус, з яких лише 129 виявилися позитивними (0,4%).

Загальна кількість хворих на цей час зменшилася до 1 897 осіб, 160 пацієнтів перебувають у важкому стані, у тому числі 97 – на апаратах штучної вентиляції легенів.

Від початку пандемії в Ізраїлі виявили 837 870 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них 6 346 стали летальними.

Між тим, 22 квітня Ізраїль перетнув позначку в 5 мільйонів осіб, які отримали обидві дози вакцини Pfizer-BioNtech (майже 54% населення та понад 80% громадян старше 16 років).

Країна готується розпочати вакцинацію дітей у віці 12-15 років, щойно Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів схвалить використання вакцин для дітей цього віку.

Керівник Міністерства охорони здоров'я Чезі Леві заявив у четвер, що після того, як віковій групі буде зроблена вакцинація, країна здобуде колективний імунітет – і не буде потреби робити щеплення молодших дітей.

У зв'язку зі зменшенням випадків захворювання, Ізраїль скасував низку обмежень щодо суспільного життя, з неділі вже не вимагається носити маску на відкритому повітрі.

Однак у четвер МОЗ Ізраїлю попередило про ризик поїздок до 7 країн через занепокоєння щодо можливих штамів коронавірусу, які можуть бути більш стійкими до вакцин. Це: Україна, Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика та Туреччина.

Відомство рекомендувало утриматися від будь-яких поїздок без нагальної необхідності усім громадянам, включно зі щепленими.