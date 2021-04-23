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В Израиле впервые за 10 месяцев – ни одной смерти от COVID в сутки

Пятница, 23 апреля 2021, 18:31
В Израиле впервые за 10 месяцев – ни одной смерти от COVID в сутки
Yonatan Sindel, Flash90

В Израиле, который лидирует в мире по темпам вакцинации против COVID-19, за минувшие сутки впервые за 10 месяцев не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

Источник: "Times of Israel" со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля

Детали: Предыдущий раз о сутках без летальных случаев от COVID в Израиле сообщали 29 июня 2020 года. В конце января наблюдался пик эпидемии.

За прошедшие сутки, 22 апреля 2021 года, в Израиле сделали 35 027 тестов на коронавирус, из которых только 129 оказались положительными (0,4%). 

Общее количество больных в настоящее время уменьшилась до 1 897 человек, 160 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе 97 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в Израиле обнаружили 837 870 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 6 346 стали летальными.

Между тем, 22 апреля Израиль пересек отметку в 5 миллионов человек, получивших обе дозы вакцины Pfizer-BioNtech (почти 54% населения и более 80% граждан старше 16 лет).

Страна готовится начать вакцинацию детей в возрасте 12-15 лет, как только Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов одобрит использование вакцин для детей этого возраста.

Руководитель Министерства здравоохранения Чези Леви заявил в четверг, что после того, как возрастной группе будет сделана вакцинация, страна получит коллективный иммунитет – и не будет необходимости делать прививки младших детей.

В связи с уменьшением случаев заболевания, Израиль отменил ряд ограничений общественной жизни, с воскресенья уже не требуется носить маску на открытом воздухе.

Однако в четверг Минздрав Израиля предупредил о риске поездок в 7 стран из-за обеспокоенности относительно возможных штаммов коронавируса, которые могут быть более устойчивыми к вакцинам. Это: Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

Ведомство рекомендовало воздержаться от любых поездок без крайней необходимости всем гражданам, включая привитых.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусИзраильвакцинация
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