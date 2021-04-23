Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Напад з сокирою на АТБ: у затриманого також була шабля і гвинтівка

П'ятниця, 23 квітня 2021, 18:40

У супермаркеті АТБ в Маріуполі 22 квітня чоловік сокирою порубав вітрини та товар. Після затримання в 35-річного хулігана, окрім сокири, в нього вилучили шаблю, гвинтівку і наркотики.

Джерело: сайт поліції міста, відео "Мариупольских новостей"

Деталі: Повідомляється, що продавці і відвідувачі магазину внаслідок нападу не постраждали.

Правопорушника затримали вже в нього вдома.

Під час обшуку житла поліція знайшла сокиру, гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю та канабіс.

 

Відкрили кримінальне провадження за статтями "Незаконне поводження зі зброєю" та "Незаконне зберігання наркотичних засобів". Нападнику загрожує до семи років в'язниці.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяМаріупольторгівля


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови

Навальний припиняє голодування

Зеленський не поїде в Москву домовлятися з Путіним про мир на Донбасі – Кравчук

Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства

Нардепи вирішили скликати позачергове засідання Ради

Усі новини...
надзвичайна подія
Блискавка вразила двох на підводі: у підлітка обгоріло 35% тіла
Захоплення відділення банку у Тбілісі: нападника затримали, заручників звільнили
На Донеччині від вибуху невідомого предмета постраждав підліток
Останні новини
18:45
У 2021 році реальна зарплата зросте на 8,6% – прогноз НБУ
18:40
Відео, фотоНапад з сокирою на АТБ: у затриманого також знайшли шаблю і гвинтівку
18:31
В Ізраїлі вперше за 10 місяців – жодної смерті від COVID за добу
18:07
Блискавка вразила двох на підводі: у підлітка обгоріло 35% тіла
17:58
Гривня трохи ослабла на закритті міжбанку
17:58
Окупанти 10 разів порушили "тишу" на Донбасі
17:48
Кіпр запроваджує жорсткий локдаун на два тижні
17:35
ФотоУ двір депутата на Херсонщині кинули гранату
17:31
Встановили рекорд: завдяки Україні у 110 країнах за добу висадили понад 5 млн дерев
17:30
Росія знищила відносини з Чехією – прем'єр
Усі новини...