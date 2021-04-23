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Напад з сокирою на АТБ: у затриманого також була шабля і гвинтівка

П'ятниця, 23 квітня 2021, 18:40
Напад з сокирою на АТБ: у затриманого також була шабля і гвинтівка

У супермаркеті АТБ в Маріуполі 22 квітня чоловік сокирою порубав вітрини та товар. Після затримання в 35-річного хулігана, окрім сокири, в нього вилучили шаблю, гвинтівку і наркотики.

Джерело: сайт поліції міста, відео "Мариупольских новостей"

Деталі: Повідомляється, що продавці і відвідувачі магазину внаслідок нападу не постраждали.

Правопорушника затримали вже в нього вдома.

Під час обшуку житла поліція знайшла сокиру, гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю та канабіс.

 

Відкрили кримінальне провадження за статтями "Незаконне поводження зі зброєю" та "Незаконне зберігання наркотичних засобів". Нападнику загрожує до семи років в'язниці.

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяМаріупольторгівля
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