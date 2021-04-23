Нападение с топором на АТБ: у задержанного также была сабля и винтовка

В супермаркете АТБ в Мариуполе 22 апреля мужчина топором порубал витрины и товар. После задержания 35-летнего хулигана, кроме топора, у него изъяли саблю, винтовку и наркотики.

Источник: сайт полиции города, видео "Мариупольских новостей"

Детали: Сообщается, что продавцы и посетители магазина в результате нападения не пострадали.

Правонарушитель был задержан уже у себя дома.

Во время обыска жилья полиция нашла топор, винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю и каннабис.

Открыли уголовное производство по статьям "Незаконное обращение с оружием" и "Незаконное хранение наркотических средств". Налетчику грозит до семи лет тюрьмы.