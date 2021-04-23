Нападение с топором на АТБ: у задержанного также была сабля и винтовка
Пятница, 23 апреля 2021, 18:40
В супермаркете АТБ в Мариуполе 22 апреля мужчина топором порубал витрины и товар. После задержания 35-летнего хулигана, кроме топора, у него изъяли саблю, винтовку и наркотики.
Источник: сайт полиции города, видео "Мариупольских новостей"
Детали: Сообщается, что продавцы и посетители магазина в результате нападения не пострадали.
Правонарушитель был задержан уже у себя дома.
Во время обыска жилья полиция нашла топор, винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю и каннабис.
Открыли уголовное производство по статьям "Незаконное обращение с оружием" и "Незаконное хранение наркотических средств". Налетчику грозит до семи лет тюрьмы.
Украинская правда