Байден похвалив Путіна

Президент США Джо Байден у п’ятницю висловив рідкісну похвалу своєму російському колезі Владіміру Путіну за його коментарі напередодні саміту щодо клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Мене дуже втішає вчорашній заклик президента Путіна до світу співпрацювати щодо скорочення викидів вуглекислого газу, і США сподіваються на співпрацю з Росією та іншими країнами у цій справі. Це багатообіцяюче", - сказав Байден.

Зазначається, що у двох лідерів прохолодні стосунки. У березневому інтерв’ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на запитання, чи вважає Владіміра Путіна вбивцею.

Але адміністрація Байдена наголосила, що вона відкрита для співпраці з Росією щодо спільних цілей.

Путін заявив у четвер: "Ні для кого не секрет, що умови, які сприяли глобальному потеплінню та пов'язаним з цим проблемам, повертаються назад".

"Вуглекислий газ може залишатися в атмосфері сотні років", - сказав Путін. "Отже, недостатньо вирішити проблему нових викидів. Також важливо взяти на себе завдання поглинання СО2, що накопичився в атмосфері" - заявив він.