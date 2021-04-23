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Байден похвалил Путина

Пятница, 23 апреля 2021, 18:50
Байден похвалил Путина

Президент США Джо Байден в пятницу выразил редкую похвалу своему российскому коллеге Владимиру Путину за его комментарии в преддверии саммита по климату.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Меня очень радует вчерашний призыв президента Путина к миру сотрудничать по сокращению выбросов углекислого газа, и США надеются на сотрудничество с Россией и другими странами по этому делу. Это многообещающе", - сказал Байден.

Отмечается, что в двух лидеров прохладные отношения. В мартовском интервью Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США и должна заплатить за свои действия. Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Но администрация Байдена подчеркнула, что она открыта для сотрудничества с Россией по общих целей.

Путин заявил в четверг: "Ни для кого не секрет, что условия, которые способствовали глобальному потеплению и связанным с этим проблемам, возвращаются обратно".

"Углекислый газ может оставаться в атмосфере сотни лет", - сказал Путин. "Итак, недостаточно решить проблему новых выбросов. Также важно взять на себя задачу поглощения СО2, накопившийся в атмосфере ", - заявил он.

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Темы: БайденПутин
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