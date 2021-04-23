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Білорусь заборонила ввезення машин Skoda і косметики Nivea

П'ятниця, 23 квітня 2021, 20:10

Уряд Білорусі заборонив ввезення в країну низки товарів, які виробляються в Чехії та Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Кабміну.

"Для забезпечення захисту національних інтересів, з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу урядом встановлено перелік товарів, заборонених до ввезення та реалізації на території Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

До списку санкцій потрапили товари чеського виробника автомобілів Škoda Auto, німецької фірми Liqui Moly, що виробляє автомобільні масла; німецького виробника засобів з догляду за шкірою Beiersdorf AG (бренди Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast тощо).

При виявленні заборонених товарів при ввезенні в країну, їх відправлять назад. Якщо ж продукцію виявлять в магазинах, на ринках, виставках, ярмарках або при онлайн-продажу, реалізаторам накажуть заборонити продавати такий товар.

При цьому на ввезені громадянами товари для особистого користування ці заходи не поширюватимуться. Під виняток потраплять також машини, які зареєстровані в країнах Євразійського економічного союзу і які ввезені в одну з країн-членів організації на тимчасовій основі.

Основні пункти постанови набирають чинності через 10 днів після офіційного опублікування документа. Встановлений перелік заборонених товарів діятиме протягом 6 місяців.

Як відомо, в січні виробник Nivea заявив про відмову спонсорувати чемпіонат світу з хокею в Білорусі через жорстокі дії режиму Александра Лукашенка. Після цього від спонсорування відмовилися Skoda і Liqui Moly. Міжнародна федерація хокею пізніше заявила про перенесення чемпіонату з Мінська до Латвії.

Теми: Білорусь


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