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Беларусь запретила ввоз машин Skoda и косметики Nivea

Пятница, 23 апреля 2021, 20:10

Правительство Беларуси запретило ввоз ряда товаров, которые производятся в Чехии и Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Кабмина.

"Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

В санкционный список попали товары чешского производителя автомобилей Škoda Auto, немецкой фирмы Liqui Moly, производящей автомобильные масла, смазочные материалы и присадки; немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (бренды Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и другие).

При выявлении запрещенных товаров при ввозе в страну, их отправят обратно. Если же санкционную продукцию обнаружат в магазинах, на рынках, выставках, ярмарках или при онлайн-продаже, реализаторам предпишут запретить продавать такой товар.

При этом на ввозимые гражданами товары для личного пользования эти меры распространяться не будут. Под исключение попадут также машины, которые зарегистрированы в странах Евразийского экономического союза и которые ввезены в одну из стран-членов организации на временной основе.

Основные пункты постановления вступают в силу через десять дней после официального опубликования документа. Установленный перечень запрещенных товаров действителен в течение 6 месяцев.​

Как известно, в январе производитель Nivea заявил об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею в Беларуси из-за жестоких действий режима Александра Лукашенко. После этого от спонсирования отказались Skoda и Liqui Moly. Международная федерация хоккея позже заявила о переносе проведения чемпионата из Минска в Латвию.

Темы: Беларусь
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