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"Донбас" в овертаймі вирвав перемогу у "Сокола" і став чемпіоном України з хокею

П'ятниця, 23 квітня 2021, 21:58
Донбас в овертаймі вирвав перемогу у Сокола і став чемпіоном України з хокею
Фото: "Донбас"

"Донбас" виграв у київського "Сокола" фінальну серію плей-офф чемпіонату України з хокею.

Джерело: трансляція змагань

Деталі: У четвертому матчі фінальної серії, який проходив на льодовій арені АТЕК у Києві, "Сокіл" вів 2:0, але втримати перевагу не зміг. 

В підсумку "Донбасу" вдалось зрівняти рахунок, а в овертаймі, завдяки голу Ніколая Козаковцева, вирвати перемогу в матчі з рахунком 3:4, і в "суху" закінчити фінальну серію – 4-0.

Таким чином "Донбас" увосьме за 10 років став чемпіоном України.   

Кращим гравцем плей-офф визнали захисника "Донбасу" Пилипа Пангелова-Юлдашева.

Передісторія: 

  • Хокейний клуб "Сокіл" востаннє брав участь у чемпіонаті України в сезоні 2013/2014 років, після чого через фінансові проблеми призупинив виступи на дорослому професійному рівні.
  • Восени 2020 року відроджений "Сокіл" стартував у сезоні Української хокейної ліги і дійшов до фіналу.

Євген Будерацький, УП

"Українська правда" у Threads

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