"Донбас" виграв у київського "Сокола" фінальну серію плей-офф чемпіонату України з хокею.

Джерело: трансляція змагань

Деталі: У четвертому матчі фінальної серії, який проходив на льодовій арені АТЕК у Києві, "Сокіл" вів 2:0, але втримати перевагу не зміг.

В підсумку "Донбасу" вдалось зрівняти рахунок, а в овертаймі, завдяки голу Ніколая Козаковцева, вирвати перемогу в матчі з рахунком 3:4, і в "суху" закінчити фінальну серію – 4-0.

Таким чином "Донбас" увосьме за 10 років став чемпіоном України.

Кращим гравцем плей-офф визнали захисника "Донбасу" Пилипа Пангелова-Юлдашева.

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