"Донбас" в овертаймі вирвав перемогу у "Сокола" і став чемпіоном України з хокею
П'ятниця, 23 квітня 2021, 21:58
"Донбас" виграв у київського "Сокола" фінальну серію плей-офф чемпіонату України з хокею.
Джерело: трансляція змагань
Деталі: У четвертому матчі фінальної серії, який проходив на льодовій арені АТЕК у Києві, "Сокіл" вів 2:0, але втримати перевагу не зміг.
В підсумку "Донбасу" вдалось зрівняти рахунок, а в овертаймі, завдяки голу Ніколая Козаковцева, вирвати перемогу в матчі з рахунком 3:4, і в "суху" закінчити фінальну серію – 4-0.
Таким чином "Донбас" увосьме за 10 років став чемпіоном України.
Кращим гравцем плей-офф визнали захисника "Донбасу" Пилипа Пангелова-Юлдашева.
Передісторія:
- Хокейний клуб "Сокіл" востаннє брав участь у чемпіонаті України в сезоні 2013/2014 років, після чого через фінансові проблеми призупинив виступи на дорослому професійному рівні.
- Восени 2020 року відроджений "Сокіл" стартував у сезоні Української хокейної ліги і дійшов до фіналу.
Євген Будерацький, УП