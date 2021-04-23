"Донбасс" в овертайме вырвал победу у "Сокола" и стал чемпионом Украины
Пятница, 23 апреля 2021, 21:58
"Донбасс" выиграл у киевского "Сокола" финальную серию плей-офф чемпионата Украины по хоккею.
Источник: трансляция соревнований
Детали: В четвертом матче финальной серии, который проходил на ледовой арене АТЕК в Киеве, "Сокол" вел 2:0, но удержать преимущество не смог.
В итоге "Донбассу" удалось сравнять счет, а в овертайме, благодаря голу Николая Козаковцева, вырвать победу в матче со счетом 3:4, и в "сухую" закончить финальную серию – 4-0.
Таким образом "Донбасс" в восьмой раз за 10 лет стал чемпионом Украины.
Лучшим игроком плей-офф признали защитника "Донбасса" Филиппа Пангелова-Юлдашев.
Предыстория:
- Хоккейный клуб "Сокол" в последний раз участвовал в чемпионате Украины в сезоне 2013/2014 годов, после чего из-за финансовых проблем приостановил выступления на взрослом профессиональном уровне.
- Осенью 2020 возрожденный "Сокол" стартовал в сезоне Украинской хоккейной лиги и дошел до финала.
Евгений Будерацкий, УП