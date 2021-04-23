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Українські лікарі вперше за 13 років пересадили кістковий мозок дорослому від родича

П'ятниця, 23 квітня 2021, 23:45
Українські лікарі вперше за 13 років пересадили кістковий мозок дорослому від родича

Вперше за 13 років українські лікарі пересадили кістковий мозок дорослому пацієнту від родича. 

Джерело: МОЗ

Деталі: Пацієнту, якому зробили пересадку, у грудні 2020 року діагностували важку форму апластичної анемії. Тоді в чоловіка були критично знижені показники крові, а кістковий мозок не виробляв клітини крові. Саме тому єдиним варіантом одужати була трансплантація кісткового мозку.

Донором для пацієнта став його брат. Провели операцію у Київському центрі трансплантації кісткового мозку. На 36 день після операції пацієнта виписали. 

В МОЗ вказують, що з 2003 по 2008 рік в Україні зробили лише 6 таких операцій. А з 2008 року їх взагалі не робили через відсутність специфічного обладнання. 

З того часу всі українці, які мали донора серед родичів, змушені були їхати за кордон для трансплантації. Вартість такої операції коштувала понад 3,5 млн гривень.

Українська правда

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Теми: МОЗмедицина
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