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Украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому от родственника

Пятница, 23 апреля 2021, 23:45

Впервые за 13 лет украинские врачи пересадили костный мозг взрослой пациенту от родственника.

Источник: Миздрав

Детали: Пациенту, которому сделали пересадку, в декабря 2020 года диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Тогда у мужчины были критически снижены показатели крови, а костный мозг не производил клетки крови. Именно поэтому единственным вариантом выздороветь была трансплантация костного мозга.

Донором для пациента стал его брат. Провели операцию в Киевском центре трансплантации костного мозга. На 36 день после операции пациента выписали.

В Минздраве отмечают, что с 2003 по 2008 год в Украине сделали только 6 таких операций. А с 2008 года их вообще не делали из-за отсутствия специфического оборудования.

С тех пор все украинцы, у которых был донор среди родственников, вынуждены были ехать за границу для трансплантации. Стоимость такой операции стоила более 3,5 миллионов гривен.

Украинская правда
Темы: Минздравмедицина


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