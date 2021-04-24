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Українки здобули шість медалей на ЧЄ зі спортивної боротьби

Субота, 24 квітня 2021, 00:31
Українки здобули шість медалей на ЧЄ зі спортивної боротьби
ukrwrestling.com.ua

Українки здобули шість медалей на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Варшаві.

Джерело: "Укрінформ", Асоціація спортивної боротьби України

Деталі: Зазначається, що "золото" отримали Ірина Коляденко (вагова категорія до 62 кг) та Алла Белінська (72 кг). У фіналі Коляденко перемогла угорку Маріанну Шастін (3:1), а Белінська – болгарку Юліану Ваневу (6:3).

Тетяна Ріжко здобула "срібло" (65 кг), Аліна Грушина-Акобія (57 кг) - "бронзу".

Днем раніше бронзові медалі виграли Христина-Зоряна Демко (55 кг) та Аліна Бережна (68 кг).

Повідомляється, що жіноча збірна України – друга в командному заліку на чемпіонаті Європи.

Теми: спорт
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