Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українки здобули шість медалей на ЧЄ зі спортивної боротьби

Субота, 24 квітня 2021, 00:31
ukrwrestling.com.ua

Українки здобули шість медалей на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Варшаві.

Джерело: "Укрінформ", Асоціація спортивної боротьби України

Деталі: Зазначається, що "золото" отримали Ірина Коляденко (вагова категорія до 62 кг) та Алла Белінська (72 кг). У фіналі Коляденко перемогла угорку Маріанну Шастін (3:1), а Белінська – болгарку Юліану Ваневу (6:3).

Тетяна Ріжко здобула "срібло" (65 кг), Аліна Грушина-Акобія (57 кг) - "бронзу".

Днем раніше бронзові медалі виграли Христина-Зоряна Демко (55 кг) та Аліна Бережна (68 кг).

Повідомляється, що жіноча збірна України – друга в командному заліку на чемпіонаті Європи.

Теми: спорт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майже 2 млн доз: в МОЗ розповіли, коли очікувати наступні партії вакцин 

В ОП прокоментували ідею РФ провести зустріч радників "Норманді" на Донбасі

Новини 23 квітня: Росія та Польща, зустріч радників

Співробітники ГРУ РФ були в Болгарії під час вибухів на складах зброї – ЗМІ

Байден похвалив Путіна

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Усі новини...
спорт
МОК дозволив використовувати музику Чайковського замість гімну Росії на олімпіадах
"Реал" і "Барселона" бідкаються на тиск і залякування УЄФА, але з Суперліги не виходять
У Києві запланували легкоатлетичний пробіг: деякі вулиці перекриють
Останні новини
00:31
Українки здобули шість медалей на ЧЄ зі спортивної боротьби
23:45
Українські лікарі вперше за 13 років пересадили кістковий мозок дорослому від родича
23:26
Ляшко назвав регіони, які можуть скоро вийти із "червоної" зони
23:01
Майже 2 млн доз: в МОЗ розповіли, коли очікувати наступні партії вакцин 
22:41
В ОП прокоментували ідею РФ провести зустріч радників "Норманді" на Донбасі
22:16
Новини економіки: обшуки у Коломойського, податок на дорогі авто, інфляція
21:58
"Донбас" в овертаймі вирвав перемогу у "Сокола" і став чемпіоном України
21:38
Новини 23 квітня: Росія та Польща, зустріч радників
21:23
Доповнено від 15:54У Києві затримали адвоката: вимагала $160 тисяч за перереєстрацію землі
21:10
Лідери ЄС на саміті у Брюсселі в травні обговорять відносини з РФ
Усі новини...