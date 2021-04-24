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Украинки завоевали шесть медалей на ЧЕ по спортивной борьбе

Суббота, 24 апреля 2021, 00:31
Украинки завоевали шесть медалей на ЧЕ по спортивной борьбе
ukrwrestling.com.ua

Украинки завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по спортивной борьбе в Варшаве.

Источник: "Укринформ", Ассоциация спортивной борьбы Украины

Детали: Отмечается, что "золото" получили Ирина Коляденко (весовая категория до 62 кг) и Алла Белинская (72 кг). В финале Коляденко победила венгерку Марианну Шастин (3:1), а Белинская - болгарку Юлиану Ваневу (6:3).

Татьяна Рижко получила "серебро" (65 кг), Алина Грушина-Акобия (57 кг) - "бронзу".

Днем ранее бронзовые медали выиграли Христина-Зоряна Демко (55 кг) и Алина Бережная (68 кг).

Сообщается, что женская сборная Украины - вторая в командном зачете на чемпионате Европы.

Темы: спорт
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