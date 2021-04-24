Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЄС скликає саміт у травні — обговорять клімат і Москву

Субота, 24 квітня 2021, 01:12
YOUTUBE

Лідери ЄС проведуть особисту зустріч в Брюсселі 25 травня, щоб обговорити коронакризу, боротьбу зі зміною клімату та напруженість у відносинах з Росією.

Джерело: офіційний представник ЄС у AFP

Деталі: Кілька недавніх зустрічей ЄС були проведені за допомогою відеоконференцій. Офіційні особи висловили розчарування, що процес ухвалення рішень сповільнюється на відеозустрічах, оскільки лідери не можуть збиратися невеликими групами в кулуарах і є проблеми з конфіденційністю.

Саміт був скликаний відразу після того, як очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила, що після повільного старту програма блоку по вакцинації проти коронавірусу набирає обертів.

Зокрема зазначається, що на порядку денному травневого саміту знаходяться відносини з Москвою - після інформації про  нарощування російських військ в окупованому Криму і на кордоні України, а також повідомлення про те, що російські агенти спровокували вибух в 2014 році в Чехії.

Лідери також обговорять зміну клімату після досягнення угоди між Комісією, депутатами Європарламенту і національними лідерами щодо скорочення викидів.

Теми: ЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майже 2 млн доз: в МОЗ розповіли, коли очікувати наступні партії вакцин 

В ОП прокоментували ідею РФ провести зустріч радників "Норманді" на Донбасі

Новини 23 квітня: Росія та Польща, зустріч радників

Співробітники ГРУ РФ були в Болгарії під час вибухів на складах зброї – ЗМІ

Байден похвалив Путіна

Кремль пропонує радникам нормандського формату зустрітися на Донбасі

Усі новини...
ЄС
Позиція Росії на переговорах з Україною розчарувала ЄС
У ЄС пояснили, чи можливе колективне вислання дипломатів РФ на підтримку Чехії
В ЄС представили суворі правила використання штучного інтелекту
Останні новини
01:46
Байден особисто попередив Ердогана, що збирається визнати геноцид вірмен — ЗМІ
01:12
ЄС скликає саміт у травні — обговорять клімат і Москву
00:31
Українки здобули шість медалей на ЧЄ зі спортивної боротьби
23:45
Українські лікарі вперше за 13 років пересадили кістковий мозок дорослому від родича
23:26
Ляшко назвав регіони, які можуть скоро вийти із "червоної" зони
23:01
Майже 2 млн доз: в МОЗ розповіли, коли очікувати наступні партії вакцин 
22:41
В ОП прокоментували ідею РФ провести зустріч радників "Норманді" на Донбасі
22:16
Новини економіки: обшуки у Коломойського, податок на дорогі авто, інфляція
21:58
"Донбас" в овертаймі вирвав перемогу у "Сокола" і став чемпіоном України
21:38
Новини 23 квітня: Росія та Польща, зустріч радників
Усі новини...