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ЄС скликає саміт у травні — обговорять клімат і Москву

Субота, 24 квітня 2021, 01:12
ЄС скликає саміт у травні — обговорять клімат і Москву
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Лідери ЄС проведуть особисту зустріч в Брюсселі 25 травня, щоб обговорити коронакризу, боротьбу зі зміною клімату та напруженість у відносинах з Росією.

Джерело: офіційний представник ЄС у AFP

Деталі: Кілька недавніх зустрічей ЄС були проведені за допомогою відеоконференцій. Офіційні особи висловили розчарування, що процес ухвалення рішень сповільнюється на відеозустрічах, оскільки лідери не можуть збиратися невеликими групами в кулуарах і є проблеми з конфіденційністю.

Саміт був скликаний відразу після того, як очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен оголосила, що після повільного старту програма блоку по вакцинації проти коронавірусу набирає обертів.

Зокрема зазначається, що на порядку денному травневого саміту знаходяться відносини з Москвою - після інформації про  нарощування російських військ в окупованому Криму і на кордоні України, а також повідомлення про те, що російські агенти спровокували вибух в 2014 році в Чехії.

Лідери також обговорять зміну клімату після досягнення угоди між Комісією, депутатами Європарламенту і національними лідерами щодо скорочення викидів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄС
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