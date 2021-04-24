ЕС созывает саммит в мае — обсудят климат и Москву

Лидеры ЕС проведут личную встречу в Брюсселе 25 мая, чтобы обсудить коронакризис, борьбу с изменением климата и напряженность в отношениях с Россией.

Источник: официальный представитель ЕС в AFP

Детали: Несколько недавних встреч ЕС были проведены с помощью видеоконференций. Официальные лица выразили разочарование, что процесс принятия решений замедляется на видеовстречах, поскольку лидеры не могут собираться небольшими группами в кулуарах и есть проблемы с конфиденциальностью.

Саммит был созван сразу после того, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что после медленного старта программа блока по вакцинации против коронавируса набирает обороты.

В частности отмечается, что на повестке дня майского саммита находятся отношения с Москвой - после информации о наращивании российских войск в оккупированном Крыму и на границе Украины, а также сообщении о том, что российские агенты спровоцировали взрыв в 2014 году в Чехии.

Лидеры также обсудят изменение климата после достижения соглашения между Комиссией, депутатами Европарламента и национальными лидерами по сокращению выбросов.