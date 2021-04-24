В Єрусалимі другу ніч тривають сутички, з Сектору Газа полетіли ракети

Понад десять ракет були випущені з Сектору Газа в бік Ізраїлю – на тлі сутичок між ізраїльтянами та палестинцями у Східному Єрусалимі.

Джерело: Reuters, AFP, The Times of Israel

Деталі: Дві ракети вибухнули недалеко від кордону між Ізраїлем і Сектором Газа, а третя була перехоплена ізраїльською системою "Залізний купол". Повідомлень про травми не надходило.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що у відповідь на атаку один з її танків обстріляв пост ХАМАС в Газі.

Потім в населених пунктах поблизу Гази знову кілька разів спрацювали сирени, і, як зазначається, це свідчить про сім ракетних запусків. "Залізний купол" перехопив три ракети, а решта впали на відкритій місцевості. Сирени знову вмикалися близько 3 і 4 години ранку.

Це сталося незабаром після того, як бойовики виступили зі спільним закликом до палестинського опору в Єрусалимі.

Зазначається, що в Єрусалимі другу ніч поспіль ізраїльська поліція б’ється з палестинцями.

Хвиля насильства в Єрусалимі сталася вночі в четвер. За словами палестинців, поліція, споруджуючи металеві бар'єри, намагалася завадити їм проводити свої звичні вечірні збори біля Дамаських воріт в священний для мусульман місяць Рамадан. Напруга підігрівалася прибуттям ультраправих євреїв, які скандували "смерть арабам".

Палестинський Червоний Півмісяць повідомив, що внаслідок сутичок було щонайменше 105 поранених, близько 20 осіб госпіталізували. Ізраїльська поліція повідомила, що були поранені 20 офіцерів.

У п'ятницю знову спалахнули бійки, коли тисячі вірян-мусульман покинули територію мечеті Аль-Акса після вечірньої молитви. Між парафіянами і поліцією почалися зіткнення: офіцерів закидали пляшками з водою, а вони світлошумовими гранатами розганяли натовп.

Червоний Півмісяць Палестини повідомив, що вісім палестинців були поранені в п'ятницю в ході зіткнень з поліцією, а двоє були доставлені в лікарню для лікування.

APF зазначає, що ситуація в Єрусалимі загострилася після того, як протягом останніх днів в Інтернеті опублікували серію відеороликів, на яких молоді араби нападають на ультраортодоксальних євреїв, а єврейські екстремісти виходять на вулицю, щоб залякувати арабів.

Нагадаємо: Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував. Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.