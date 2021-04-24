В Иерусалиме вторую ночь длятся столкновения, из Сектора Газа полетели ракеты

Более десяти ракет были выпущены из Сектора Газа в сторону Израиля - на фоне столкновений между израильтянами и палестинцами в Восточном Иерусалиме.

Источник: Reuters, AFP, The Times of Israel

Детали: Две ракеты взорвались недалеко от границы между Израилем и Сектором Газа, а третья была перехвачена израильской системой "Железный купол". Сообщений о травмах не поступало.

Армия обороны Израиля сообщила, что в ответ на атаку один из ее танков обстрелял пост ХАМАС в Газе.

Затем в населенных пунктах близ Газы снова несколько раз сработали сирены, и, как отмечается, это свидетельствует о семи ракетных запусках. "Железный купол" перехватил три ракеты, а остальные упали на открытой местности. Сирены снова включались около 3 и 4 утра.

Это произошло вскоре после того, как боевики выступили с совместным призывом к палестинскому сопротивлению в Иерусалиме.

Отмечается, что в Иерусалиме вторую ночь подряд израильская полиция бьется с палестинцами.

Волна насилия в Иерусалиме произошла ночью в четверг. По словам палестинцев, полиция, сооружая металлические барьеры, пыталась помешать им проводить свои привычные вечерние сборы у Дамасских ворот в священный для мусульман месяц Рамадан. Напряжение подогревалось прибытия ультраправых евреев, скандировавшим "смерть арабам".

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в результате столкновений было по меньшей мере 105 раненых, около 20 человек госпитализированы. Израильская полиция сообщила, что были ранены 20 офицеров.

В пятницу снова вспыхнули драки, когда тысячи верующих-мусульман покинули территорию мечети Аль-Акса после вечерней молитвы. Между прихожанами и полицией начались столкновения: офицеров забросали бутылками с водой, а они светошумовыми гранатами разогнали толпу.

Красный Полумесяц Палестины сообщил, что восемь палестинцев были ранены в пятницу в ходе столкновений с полицией, а двое были доставлены в больницу для лечения.

APF отмечает, что ситуация в Иерусалиме обострилась после того, как в течение последних дней в Интернете опубликовали серию видеороликов, на которых молодые арабы нападают на ультраортодоксальных евреев, а еврейские экстремисты выходят на улицу, чтобы запугивать арабов.

Напомним: Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.