Надлишкова смертність у США перевищила рівень часів “іспанки” — NYT

Сплеск смертності в США в 2020 році був найвищим, аніж будь-коли зареєстрований в країні – перевищивши показник під час пандемії іспанського грипу 1918 року.

Джерело: The New York Times

Деталі: Після пандемії 1918 року рівень смертності в країні неухильно знижувався. Однак, у 2020 році в Штатах спостерігався найбільший річний сплеск смертності, відтоді як стали доступні федеральні статистичні дані. Цей показник збільшився на 16% у порівнянні з 2019 роком, що навіть більше, ніж 12-відсотковий стрибок під час пандемії 1918 року.

NYT

Зазначається, що сплеск смертності від пандемії COVID-19 створив найбільший розрив між фактичним і очікуваним рівнем смертності – то, що називають "надлишковою смертністю" або смертністю понад норму.

За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань, близько 10% смертей в минулому році можна безпосередньо віднести на рахунок COVID-19, який "обігнав" інші основні причини смерті. COVID-19 забрав понад півмільйона життів в Штатах. У результаті пандемії 1918 року у країні загинуло близько 675 тисяч осіб.

Крім смертельних випадків, що прямо пов’язані з COVID-19, кількість надлишкових смертельних випадків минулоріч, імовірно, була занижена – зокрема, через помилковий діагноз, або ж вони були побічно пов'язані з пандемією.

Нагадаємо: У 2020 році ВВП США скоротився на 3,5% - це найбільше падіння з 1946 року.