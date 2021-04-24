Избыточная смертность в США превысила уровень времен "испанки" — NYT

Всплеск смертности в США в 2020 году был самым высоким, чем когда-либо зарегистрированный в стране - превысив показатель во время пандемии испанского гриппа 1918 года.

Источник: The New York Times

Детали: После пандемии 1918 года уровень смертности в стране неуклонно снижался. Однако, в 2020 году в Штатах наблюдался наибольший годовой всплеск смертности, с тех пор как стали доступны федеральные статистические данные. Этот показатель увеличился на 16% по сравнению с 2019 годом, что даже больше, чем 12-процентный скачок во время пандемии 1918 года.

NYT

Отмечается, что всплеск смертности от пандемии COVID-19 создал самый большой разрыв между фактическим и ожидаемым уровнем смертности - это то, что называют "избыточной смертностью" или смертностью сверх нормы.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 10% смертей в прошлом году можно непосредственно отнести на счет COVID-19, который "обогнал" другие основные причины смерти. COVID-19 унес более полумиллиона жизней в Штатах. В результате пандемии 1918 года во стране погибли около 675 тысяч человек.

Кроме смертельных случаев, прямо связанных с COVID-19, количество избыточных смертельных случаев в прошлом, вероятно, была занижено - в частности, из-за ошибочного диагноза, или же они были косвенно связаны с пандемией.

Напомним: В 2020 году ВВП США сократился на 3,5% - это наибольшее падение с 1946 года.