Hubble показав рідкісну гігантську зірку на межі вибуху

Телескоп Hubble зробив фото надмасивної зірки AG Carinae - однієї з найяскравіших зірок нашої галактики, що оточена сяючим ореолом газу і пилу.

Джерело: NASA

Деталі: Астрономи вказують, що навколо зірки розширюється оболонка газу і пилу на відстань близько п’яти світлових років.

Науковці повернули телескоп у напрямку AG Carinae з нагоди 31-ї річниці запуску Hubble.

Зірка, за якою спостерігали, розташована за 20 тисяч світлових років, вона у 70 разів масивніша за Сонце, а світить у мільйон разів яскравіше.

AG Carinae належить до рідкісного класу яскравих блакитних змінних, дуже яскравих та гігантських зірок. Через велику масу та екстремальні температури такі космічні тіла є нестабільними і знаходяться на межі самознищення, адже сила тяжіння стискає зірку, а зоряний вітер, навпаки, виштовхує матерію назовні. Саме тому зірка пульсує.

Зірка AG Carinae

Коли зірка ризикує вибухнути як наднова, стається масштабний викид матерії (внаслідок чого й утворюється ореол з пилу і газу), але після цього блакитна змінна знову стискається і на деякий час має стабільніший стан.