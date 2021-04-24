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Hubble показав рідкісну гігантську зірку на межі вибуху

Субота, 24 квітня 2021, 09:59
Hubble показав рідкісну гігантську зірку на межі вибуху

Телескоп Hubble зробив фото надмасивної зірки AG Carinae - однієї з найяскравіших зірок нашої галактики, що оточена сяючим ореолом газу і пилу.

Джерело: NASA

Деталі: Астрономи вказують, що навколо зірки розширюється оболонка газу і пилу на відстань близько п’яти світлових років.

Науковці повернули телескоп у напрямку AG Carinae з нагоди 31-ї річниці запуску Hubble.

Зірка, за якою спостерігали, розташована за 20 тисяч світлових років, вона у 70 разів масивніша за Сонце, а світить у мільйон разів яскравіше. 

AG Carinae належить до рідкісного класу яскравих блакитних змінних, дуже яскравих та гігантських зірок. Через велику масу та екстремальні температури такі космічні тіла є нестабільними і знаходяться на межі самознищення, адже сила тяжіння стискає зірку, а зоряний вітер, навпаки, виштовхує матерію назовні. Саме тому зірка пульсує.

Зірка AG Carinae
Зірка AG Carinae

Коли зірка ризикує вибухнути як наднова, стається масштабний викид матерії (внаслідок чого й утворюється ореол з пилу і газу), але після цього блакитна змінна знову стискається і на деякий час має стабільніший стан.

Українська правда

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Теми: космоснаука
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