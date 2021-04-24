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Hubble показал редкую гигантскую звезду на грани взрыва

Суббота, 24 апреля 2021, 09:59
Иллюстрационное изображение

Телескоп Hubble сделал фото сверхмассивной звезды AG Carinae - одной из самых ярких звезд нашей галактики, окруженной сияющим ореолом газа и пыли.

Источник: NASA

Детали: Астрономы указывают, что вокруг звезды расширяется оболочка газа и пыли на расстояние около пяти световых лет.

Ученые повернули телескоп в направлении AG Carinae по случаю 31-й годовщины запуска Hubble.

Звезда, за которой наблюдали, расположена в 20 тысячах световых лет, она в 70 раз массивнее Солнца, а светит в миллион раз ярче.

AG Carinae относится к редкому классу ярких голубых переменных, очень ярких и гигантских звезд. Из-за большой массы и экстремальных температур такие космические тела являются нестабильными и находятся на грани самоуничтожения, так как гравитация сжимает звезду, а звездный ветер, наоборот, выталкивает материю наружу. Именно поэтому звезда пульсирует.

Звезда AG Carinae
Звезда AG Carinae

Когда звезда рискует взорваться как сверхновая, происходит масштабный выброс материи (вследствие чего и образуется ореол из пыли и газа), но после этого голубая переменная снова сжимается и некоторое время може находится в стабильном состоянии.

Украинская правда
Темы: космос


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