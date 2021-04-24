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КС Молдови призупинив скандальні рішення парламентської більшості

Субота, 24 квітня 2021, 10:52

Конституційний суд Молдови призупинив рішення парламентської більшості, яким депутати скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею КС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Суд також призупинив рішення парламенту про призначення суддею КС Бориса Лупашку.

КС прийняв до розгляду звернення депутата від партії "Дія і солідарність" (PAS) Серджіу Литвиненко. Він попросив КС висловитися про законність рішень парламентської більшості.

КС вирішив призупинити рішення парламенту, до тих пір, поки клопотання не розглянуть по суті.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

На тому ж засіданні депутати проголосували за призначення Лупашку суддею КС. Він уже склав присягу. При цьому депутати не пояснили, чи призначили Лупашку замість Маноле. Справа в тому, що, після того, як в січні помер член КС Едуард Абабей, в Конституційному суді вакантне місце шостого судді. Але, оскільки Абабея в КС призначили за квотою Вищої ради магістратури, то і нового суддю на його місце теж повинна призначити ця рада.

Згідно з Конституцією, судді КС незмінювані протягом всього терміну повноважень. У законі "Про Конституційний суд" вказані кілька причин для відставки судді КС: невиконання обов'язків за станом здоров'я (більш як чотирьох місяців підряд); порушення присяги і посадових обов'язків; осуд судом за вчинення злочину, несумісність посад, здійснення угоди в ситуації конфлікту інтересів.

Рішення про припинення повноважень судді з цих підстав або розпорядження про зняття з нього недоторканності для притягнення до кримінальної відповідальності у всіх цих випадках повинен приймати сам Конституційний суд.

Теми: Молдова


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