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КС Молдовы приостановил скандальные решения парламентского большинства

Суббота, 24 апреля 2021, 10:52

Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Суд также приостановил решение парламента о назначении судьей КС Бориса Лупашку.

КС принял к рассмотрению обращение депутата от партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко. Он попросил КС высказаться о законности решений парламентского большинства.

КС решил приостановить решения парламента, до тех пор, пока запрос не рассмотрят по существу.

Напомним, депутаты на заседании 23 апреля приняли постановление парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, она была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

На том же заседании депутаты проголосовали за назначение Лупашку судьей КС. Он уже принес присягу. При этом депутаты не пояснили, назначили ли Лупашку вместо Маноле. Дело в том, что, после того как в январе умер член КС Эдуард Абабей, в Конституционном суде вакантно место шестого судьи. Но, поскольку Абабея в КС назначили по квоте Высшего совета магистратуры, то и нового судью на его место тоже должен назначить этот же совет.

Согласно Конституции, судьи КС несменяемы в течение всего срока полномочий. В законе "О Конституционном суде" указаны несколько причин для отставки судьи КС: неисполнение обязанностей по состоянию здоровья (более четырех месяцев подряд); нарушение присяги и должностных обязанностей; осуждение судом за совершение преступления, несовместимость должностей, совершение сделки в ситуации конфликта интересов.

Решение о прекращении полномочий судьи по этим основаниям или распоряжение о снятии с него неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности во всех этих случаях должен принимать сам Конституционный суд.

Темы: Молдова


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