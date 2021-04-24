Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КС Молдовы приостановил скандальные решения парламентского большинства

Суббота, 24 апреля 2021, 10:52
КС Молдовы приостановил скандальные решения парламентского большинства

Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Суд также приостановил решение парламента о назначении судьей КС Бориса Лупашку.

КС принял к рассмотрению обращение депутата от партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко. Он попросил КС высказаться о законности решений парламентского большинства.

КС решил приостановить решения парламента, до тех пор, пока запрос не рассмотрят по существу.

Напомним, депутаты на заседании 23 апреля приняли постановление парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, она была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

На том же заседании депутаты проголосовали за назначение Лупашку судьей КС. Он уже принес присягу. При этом депутаты не пояснили, назначили ли Лупашку вместо Маноле. Дело в том, что, после того как в январе умер член КС Эдуард Абабей, в Конституционном суде вакантно место шестого судьи. Но, поскольку Абабея в КС назначили по квоте Высшего совета магистратуры, то и нового судью на его место тоже должен назначить этот же совет.

Согласно Конституции, судьи КС несменяемы в течение всего срока полномочий. В законе "О Конституционном суде" указаны несколько причин для отставки судьи КС: неисполнение обязанностей по состоянию здоровья (более четырех месяцев подряд); нарушение присяги и должностных обязанностей; осуждение судом за совершение преступления, несовместимость должностей, совершение сделки в ситуации конфликта интересов.

Решение о прекращении полномочий судьи по этим основаниям или распоряжение о снятии с него неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности во всех этих случаях должен принимать сам Конституционный суд.

Темы: Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Молдова
Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ
В Молдове будут судить двух россиян за шпионаж в пользу Москвы
500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: