Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МЗС відреагував на кризу в Молдові: Україна підтримує президентку Санду

Субота, 24 квітня 2021, 11:19

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про підтримку президентки Молдови Маї Санду на тлі рішення парламентської більшості скасувати призначення глави Конституційного суду та заяв про "узурпацію влади".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Для України важлива стабільна та проєвропейська Молдова. Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Маю Санду і молдовський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір", - написав Кулеба.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Ввечері того ж дня Конституційний суд Молдови призупинив рішення парламентської більшості, яким депутати скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею КС.

Теми: МолдоваУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фотоHubble показав рідкісну гігантську зірку на межі вибуху

Дії РФ: Держдеп США викликав російського дипломата для розмови

Коронавірус: 12,7 тисяч нових заражень, найбільше – на Дніпропетровщині

Головні новини п’ятниці і ночі: події в Єрусалимі, 2 мільйони вакцин для України

У світі зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19

В Єрусалимі другу ніч тривають сутички, з Сектору Газа полетіли ракети

Усі новини...
Молдова
КС Молдови призупинив скандальні рішення парламентської більшості
Санду скликає Радбез: є загроза повалення конституційного ладу Молдови
РФ доставить Молдові 90 тисяч доз "Спутника V", третина піде Придністров’ю
Останні новини
11:27
YouTube заблокував канали 112, Newsone та ZIK в Україні
11:19
МЗС відреагував на кризу в Молдові: Україна підтримує президентку Санду
11:15
Депутати пропонують змінити механізм розподілу ПДФО між регіонами
11:06
Ще 14 тисячам українців зробили щеплення проти Covid-19
10:52
КС Молдови призупинив скандальні рішення парламентської більшості
10:34
Епідемія у Києві: більше тисячі заражень за добу, 29 хворих з Covid померли
09:59
відео, фотоHubble показав рідкісну гігантську зірку на межі вибуху
09:28
Дії РФ: Держдеп США викликав російського дипломата для розмови
08:53
В Україну йде довгоочікуване потепління
08:20
Коронавірус: 12,7 тисяч нових заражень, найбільше – на Дніпропетровщині
Усі новини...