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МЗС відреагував на кризу в Молдові: Україна підтримує президентку Санду

Субота, 24 квітня 2021, 11:19
МЗС відреагував на кризу в Молдові: Україна підтримує президентку Санду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про підтримку президентки Молдови Маї Санду на тлі рішення парламентської більшості скасувати призначення глави Конституційного суду та заяв про "узурпацію влади".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Для України важлива стабільна та проєвропейська Молдова. Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Маю Санду і молдовський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір", - написав Кулеба.

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Ввечері того ж дня Конституційний суд Молдови призупинив рішення парламентської більшості, яким депутати скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею КС.

"Українська правда" у Threads

Теми: МолдоваУкраїна
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