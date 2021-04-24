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МИД отреагировал на кризис в Молдове: Украина поддерживает президента Санду

Суббота, 24 апреля 2021, 11:19
МИД отреагировал на кризис в Молдове: Украина поддерживает президента Санду

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о поддержке президента Молдовы Майи Санду на фоне решения парламентского большинства отменить назначение главы Конституционного суда и заявлений об "узурпации власти".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. Полностью поддерживаем демократически избранного президента Майю Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", - написал Кулеба.

Напомним, депутаты на заседании 23 апреля приняли постановление парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, она была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Вечером того же дня Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

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Темы: МолдоваУкраина
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