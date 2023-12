МИД отреагировал на кризис в Молдове: Украина поддерживает президента Санду

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о поддержке президента Молдовы Майи Санду на фоне решения парламентского большинства отменить назначение главы Конституционного суда и заявлений об "узурпации власти".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. Полностью поддерживаем демократически избранного президента Майю Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор", - написал Кулеба.

Ukraine values a stable, pro-European Moldova. We fully support the democratically elected @sandumaiamd & Moldovan people in their efforts to use legal means to defend the rule of law, prevent undermining of Moldova’s constitutional order, reforms & European choice @AureliuCiocoi