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YouTube заблокував канали 112, Newsone та ZIK в Україні

Субота, 24 квітня 2021, 11:27
YouTube заблокував канали 112, Newsone та ZIK в Україні

Сервіс YouTube заблокував для переглядів в Україні канали 112, Newsone і ZIK.

Джерело: дані YouTube

Деталі: Станом на ранок суботи при спробі переглянути контент "112 Україна" YouTube видає повідомлення "Відео недоступне. Цей контент не доступний в домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду".

 

На ютуб-каналі Newsone йде трансляція іншого каналу - "Перший незалежний".

А на ZIK з'явилася плашка "Цей канал недоступний у вашій країні".

 

Нагадаємо:

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
  • Міністерство культури і інформполітики направило в компанію YouTube рішення РНБО України про санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK, 112 Україна з проханням закрити їх сторінки на YouTube.  

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїінтернетМедведчук
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