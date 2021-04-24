YouTube заблокував канали 112, Newsone та ZIK в Україні
Субота, 24 квітня 2021, 11:27
Сервіс YouTube заблокував для переглядів в Україні канали 112, Newsone і ZIK.
Джерело: дані YouTube
Деталі: Станом на ранок суботи при спробі переглянути контент "112 Україна" YouTube видає повідомлення "Відео недоступне. Цей контент не доступний в домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду".
На ютуб-каналі Newsone йде трансляція іншого каналу - "Перший незалежний".
А на ZIK з'явилася плашка "Цей канал недоступний у вашій країні".
Нагадаємо:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Міністерство культури і інформполітики направило в компанію YouTube рішення РНБО України про санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK, 112 Україна з проханням закрити їх сторінки на YouTube.
Світлана Кізілова, УП