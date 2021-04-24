YouTube заблокував канали 112, Newsone та ZIK в Україні

Сервіс YouTube заблокував для переглядів в Україні канали 112, Newsone і ZIK.

Джерело: дані YouTube

Деталі: Станом на ранок суботи при спробі переглянути контент "112 Україна" YouTube видає повідомлення "Відео недоступне. Цей контент не доступний в домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду".

На ютуб-каналі Newsone йде трансляція каналу "Перший незалежний". А на ZIK з'явилася плашка "Цей канал недоступний у вашій країні".

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