YouTube заблокировал каналы 112, Newsone и ZIK в Украине
Суббота, 24 апреля 2021, 11:27
Сервис YouTube заблокировал для просмотров в Украине каналы 112, Newsone и ZIK.
Источник: данные YouTube
Детали: По состоянию на утро субботы при попытке просмотреть контент "112 Украина" YouTube выдает сообщение "Видео недоступно. Этот контент не доступен в домене этой страны из-за жалобы на противозаконный контент от правительства".
На ютуб-канале Newsone идет трансляция другого канала - "Перший незалежний". А на ZIK появилась плашка "Этот канал недоступен в вашей стране".
Напомним:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Министерство культуры и информполитики направило в компанию YouTube решения СНБО Украины о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на YouTube.
Світлана Кізілова, УП