YouTube заблокировал каналы 112, Newsone и ZIK в Украине

Сервис YouTube заблокировал для просмотров в Украине каналы 112, Newsone и ZIK.

Источник: данные YouTube

Детали: По состоянию на утро субботы при попытке просмотреть контент "112 Украина" YouTube выдает сообщение "Видео недоступно. Этот контент не доступен в домене этой страны из-за жалобы на противозаконный контент от правительства".

На ютуб-канале Newsone идет трансляция другого канала - "Перший незалежний". А на ZIK появилась плашка "Этот канал недоступен в вашей стране".

Напомним: