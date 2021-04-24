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YouTube заблокировал каналы 112, Newsone и ZIK в Украине

Суббота, 24 апреля 2021, 11:27
YouTube заблокировал каналы 112, Newsone и ZIK в Украине

Сервис YouTube заблокировал для просмотров в Украине каналы 112, Newsone и ZIK.

Источник: данные YouTube  

Детали: По состоянию на утро субботы при попытке просмотреть контент "112 Украина" YouTube выдает сообщение "Видео недоступно. Этот контент не доступен в домене этой страны из-за жалобы на противозаконный контент от правительства".

 

На ютуб-канале Newsone идет трансляция другого канала - "Перший незалежний". А на ZIK появилась плашка "Этот канал недоступен в вашей стране".

 

Напомним:

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Министерство культуры и информполитики направило в компанию YouTube решения СНБО Украины о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK", "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на YouTube.

Світлана Кізілова, УП

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Темы: санкцииинтернетМедведчук
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