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У Франції назвали терактом вбивство співробітниці поліції неподалік від Парижа

Субота, 24 квітня 2021, 11:56

Правоохоронні органи Франції назвали терактом вбивство жінки-поліцейської у місті Рамбує неподалік від Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Monde.

49-річна співробітниця поліції, яка займалася адміністративною роботою, поверталася з невеликої перерви, коли на неї скоїли напад.

Зловмисник декілька разів вдарив жінку ножем в шию. Від отриманих ран вона померла. Нападника, який кілька років тому приїхав до Франції з Тунісу, поранили при затриманні, він також помер.

Очевидці заявляють, що зловмисник певний час ходив біля відділення поліції, і скористався шансом увійти, коли жінка пройшла крізь двері безпеки.

Прокуратура з питань боротьби з тероризмом заявила, що взяла на себе слідство через те, як відбулася атака, слова зловмисника та той факт, що він напав на поліцейського.

Джерела, близькі до розслідування, повідомили ЗМІ, що під час нападу чоловік кричав "Аллаху Акбар".

Президент Еммануель Макрон написав у Twitter, що Франція ніколи не поступиться "ісламістському тероризму".

Теми: терактвбивствоФранція


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